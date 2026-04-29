Harte Lektionen in Sachen LiebeJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 29.04.2026: Harte Lektionen in Sachen Liebe
88 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
In dieser Folge geraten mehrere Paare an ihre Grenzen. Darcey und Georgi versuchen nach einem heftigen Streit ihre Ehe zu retten, doch alte Verletzungen und fehlende Kommunikation stehen weiter zwischen ihnen. Jasmine kämpft derweil mit den Folgen ihrer gescheiterten Beziehung zu Gino und fürchtet sogar, ihren Aufenthaltsstatus in den USA zu verlieren. Während Jovi und Yara erneut an Missverständnissen und verletzenden Bemerkungen scheitern, treffen Julia und Brandon eine riskante Entscheidung: Sie planen eine Reise nach Europa, obwohl seine Eltern große Zweifel haben und um seine Zukunft fürchten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Romanze, Reality, Spielshow, Unterhaltung, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-9: Warner Bros. Discovery, Inc.