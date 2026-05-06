Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 06.05.2026: Tequila, Tränen und Theater
88 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Während Jasmine mit ihrer heimlichen Schwangerschaft und einer riskanten Lebensentscheidung hadert, zweifelt sie zunehmend an Matts Reife. Schließlich stellt sie sich ihrer Familie und gesteht die Wahrheit über ihre offene Beziehung und das Ehe-Aus mit Gino. Loren und Elizabeth versuchen derweil, alte Konflikte zu klären, doch Misstrauen und Gerüchte sorgen für neuen Zündstoff. Gleichzeitig bringt Georgi mit seinem Verhalten Darcey an ihre Grenzen und stellt ihre Ehe infrage. Auch Brandon und Julia schlagen ein neues Kapitel auf und reisen nach Europa – doch ungelöste Probleme bleiben im Gepäck.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-9: Warner Bros. Discovery, Inc.