Wer mit dem Feuer spielt ...Jetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 22.04.2026: Wer mit dem Feuer spielt ...
88 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12
In Florida spitzt sich die Lage zu: Jasmine ist schwanger, aber Matt hat seiner streng religiösen Familie nichts von ihr erzählt und verlangt, dass sie ihren Babybauch versteckt. Doch beim Treffen mit seinem Freund David will Jasmine reinen Tisch machen. Während Darcey immer stärker daran zweifelt, ob sie noch verheiratet sein will, trifft Brandon eine radikale Entscheidung, die seine Zukunft mit Julia verändert. Gleichzeitig kommen Elizabeth und Andrei in Lake Placid an, wo ein gemeinsamer Trip mit Freunden für Entspannung sorgen soll. Doch alte Konflikte und neue Enthüllungen verderben die gute Stimmung.
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Genre:Romanze, Reality, Spielshow, Unterhaltung, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-9: Warner Bros. Discovery, Inc.