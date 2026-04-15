Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?
Folge vom 15.04.2026: Ski-Trip mit Hindernissen
88 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Einige Paare treffen zum gemeinsamen Ski-Trip in den Bergen ein, doch statt Entspannung gibt es neue Konflikte. Loren hofft auf eine Auszeit vom Familienalltag, muss sich aber erneut mit Elizabeth auseinandersetzen. Zwischen den Freundinnen herrscht Funkstille, und die Reise droht alte Streitigkeiten wieder hochzuholen. Julia und Brandon beschließen, sich eine Auszeit zu nehmen. Georgis Reise nimmt eine unerfreuliche Wendung, als Darcey von seinen Investitionsplänen erfährt. Und Jasmine stellt Matt ein Ultimatum, während ihr Ex-Mann Gino Rache schwört.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 9: Warner Bros. Discovery, Inc.