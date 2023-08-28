Vertrauen ist gut, Verträge sind besserJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 28.08.2023: Vertrauen ist gut, Verträge sind besser
88 Min.Folge vom 28.08.2023Ab 12
Shaeeda ist stocksauer. Seit sie bei ihrem Verlobten Bilal in Kansas City ist, gibt es dauernd Zoff – und nun hat sie der Geschäftsmann auch noch mit einem Ehevertrag konfrontiert. Seine Schwestern meinen, dass sich Bilal vor seiner zweiten Ehe absichern will, weil er befürchtet, Shaeeda sei nur auf Geld aus. Doch was passiert, wenn die Yogalehrerin den Vertrag nicht unterschreibt? Bei Ariela und Biniyam hat sich gezeigt, dass die beiden sehr unterschiedlich ticken und nicht dieselben Ziele verfolgen. Die Amerikanerin braucht nun den Rat von Ex-Mann Leandro, der ihr bester Freund ist, denn Binis Visum läuft bald ab.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.