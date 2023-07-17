Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 17.07.2023: Willkommen in Amerika
88 Min.Folge vom 17.07.2023Ab 12
Kobe und Emily streiten sich vor den Augen ihrer Eltern über ihre Stillgewohnheiten. Nach der Überraschung mit dem Eigenheim stellt Bilal Shaeeda seinen Kindern vor. Thais belügt ihren Vater und reist nach Amerika. Karas Familie nimmt Guillermo in die Mangel und Mohamed lernt Yves Sohn kennen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.