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Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Kobe mistet aus

TLCFolge vom 07.08.2023
Kobe mistet aus

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Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Folge vom 07.08.2023: Kobe mistet aus

89 Min.Folge vom 07.08.2023Ab 12

Amerikanerin Yve und Ägypter Mohamed haben Zoff. Die 48-Jährige hat keine Lust, sich von ihrem Verlobten kontrollieren zu lassen und befürchtet, dass er seine Gewohnheiten in den Staaten nicht ablegen wird. Trotzdem will sie dem 25-Jährigen einen Gefallen tun und fährt mit ihm in eine Moschee. Mohamed hofft, dass Yve zum Islam konvertieren wird, doch damit beißt er bei ihr auf Granit. In Princeton freut sich Äthiopier Biniyam derweil sehr auf sein Martial Arts-Training, denn er träumt davon, ein professioneller Kämpfer zu werden. Seiner Verlobten Ariela wäre es lieber, er würde sich mehr um die Familie kümmern.

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