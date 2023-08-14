Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 14.08.2023: Kulturelle Unterschiede
89 Min.Folge vom 14.08.2023Ab 12
Shaeeda aus Trinidad und Tobago lebt nun bei ihrem Verlobten Bilal in Kansas City und möchte die Beziehung zu seinen Kindern intensivieren. Doch die Kids wollen Shaeeda vorerst nicht als Stiefmutter akzeptieren – was sie sehr enttäuscht. Außerdem geht der Yogalehrerin Bilals Zwangsneurose auf die Nerven. In New Mexico ist Yve gestresst, weil Mohamed lauter neue Regeln aufstellt. Die 48-Jährige war ihr Leben lang unabhängig und fühlt sich von ihrem ägyptischen Verlobten, seiner Kultur und Religion eingeengt. Doch Mohamed will die Staaten vor Ablauf des 90-Tage-Visums verlassen, wenn sich Yve nicht anpasst.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.