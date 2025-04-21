Der Alte
Folge 1: Die Dienstreise
96 Min.Ab 12
Erwin Köster, der "Alte", stellt sich nach einem Banküberfall mit Geiselnahme im Austausch gegen die Freilassung der Geiseln dem Gangster zur Verfügung, um das Leben der Geiseln zu retten und um über den Geiselnehmer an den Berufskiller Teretti heranzukommen.
