Der Alte
Folge 15: Zeugenaussagen
60 Min.Ab 12
Sie lebte allein. Die alte Maria Schöttl wurde erst mehrere Tage nach ihrem Tod gefunden. Erschlagen. Alles deutet auf Raubmord hin. Um den Kreis der Verdächtigen einzuengen, versucht Kommissar Köster, die exakte Tatzeit zu ermitteln. Alle Aussagen widersprechen sich. Hellhörig wird Köster, als ein kleines Mädchen etwas von der Katze der Toten erzählt.
Der Alte
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises