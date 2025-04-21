Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 1Folge 18
Folge 18: Die Kolonne

60 Min.Ab 12

Jedesmal, wenn Zeitschriftenwerber Harry nach München kommt, sucht er die Lehrersfrau Renate Moll auf. Er hat ein Verhältnis mit ihr. Nach dem letzten Treffen wird Harry im Hotel ermordet. Täter können viele sein: Frau Molls Ehemann, der Hotelbesitzer und Kollegen aus der Vertreterkolonne. Harry war nicht beliebt.

