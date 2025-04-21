Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

Staffel 1Folge 9
Folge 9: Verena und Annabelle

60 Min.Ab 12

Auf die Literaturkritikerin Verena Moldau werden mehrere Mordanschläge verübt. Kommissar Köster steht vor einem Rätsel. Nur langsam gelingt es ihm, Verenas Vertrauen zu erringen. Schließlich gibt sie zu, daß ihre Schwester Annabelle sie haßt. Aber die meldete sich zuletzt vor acht Jahren.

