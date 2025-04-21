Der Alte
Folge 22: Marholms Erben
59 Min.Ab 12
Mit lautem Pochen schreckt eine vornehme Dame den Antiquitätenhändler Bolander aus dem Mittagsschlaf, durcheilt sein Geschäft, entnimmt dem Schaufenster ein Schachspiel und behauptet, es handele sich bei diesem Gegenstand um das Beweisstück für einen zwei Jahre zurückliegenden Mordfall. Unverzüglich unterrichtet die Dame Hauptkommissar Köster, daß sie das Schachspiel wiedergefunden habe. Dieser nimmt sofort die Arbeit auf. Denn er erinnert sich, daß er vor zwei Jahren den Mord an einem reichen Bäckereibesitzer nicht aufklären konnte. Dieses Mal will Köster geschickter vorgehen, dabei soll das Schachspiel, das einst dem Toten gehörte, helfen.
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises