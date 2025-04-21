Der Alte
Folge 8: Lohngeld
59 Min.Ab 12
Der Prokurist Helmut Staufen ist fleißig, gewissenhaft und ordentlich. Er tut zuverlässig seine Arbeit. Sein Chef, der Bauunternehmer Ströbel, hält große Stücke auf ihn. Als in der Firma eine Stelle neu zu besetzen ist, hofft Helmut, sie zu erhalten. Aber ein Fremder wird ihm vorgezogen. Ströbels Tochter Eva, die Helmut sehr gern mag, geht ihm seit einiger Zeit aus dem Weg. Helmut ist frustriert. Er kann seinen Ehrgeiz nicht befriedigen. Alles, was er unternimmt, läuft schief. Eines Tages soll er die Lohngelder für die Firma abholen. Auf dem Rückweg von der Bank hat er einen merkwürdigen Einfall.
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises