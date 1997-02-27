Der Alte
Folge 13: Hochzeit mit dem Tod
Gestern, am Tag seiner Freilassung aus dem Gefängnis, hat Peter Weiler seine Jugendliebe Susanne Felix geheiratet. Im Münchner Morddezernat rief die Eheschließung einige Verwunderung hervor. Der Grund: Susanne ist die Schwester von Andreas, der vor zehn Jahren bei einem Raubüberfall erschossen wurde. Andreas Felix war damals Mittäter, und sein Mörder: Peter Weiler. Ausgerechnet mit ihm hat sich Susanne verheiratet. Ein weiteres Überfallopfer war der Wachmann Marek Hausmann, er wurde durch Schüsse schwerverletzt und sitzt seitdem im Rollstuhl. Zwischen Hauptkommissar Kress und Peter Weiler gibt es noch eine offene Rechnung: Bis heute nämlich verschweigt er der Polizei den Namen seines dritten Komplizen. Ebenso beharrlich schweigt er sich über den Verbleib der Beute von 300000 Mark aus. Verständlicherweise ist deshalb Kress' Interesse an dem Haftentlassenen groß. Es wird jedoch noch größer, als sich herausstellt, daß Peter Weiler heute spurlos verschwunden ist.
