Schatten der Vergangenheit

KultKrimiStaffel 11Folge 7vom 12.09.1996
58 Min.Folge vom 12.09.1996Ab 12

Nachdem die Polizei Rentzolds Vorhaben vereiteln konnte, sich heimlich ins Ausland abzusetzen, kommen ihr Zweifel, ob dessen Aussagen gestimmt haben. Ist womöglich er Rudolf Ehrlichers Mörder? Paul Rentzold hatte behauptet, Ehrlichers Wohnungsschlüssel zu besitzen und bei seinem gestrigen Besuch den Arbeitskollegen tot in der Badewanne vorgefunden zu haben. Dem Obduktionsbefund zufolge ist Ehrlicher nicht ertrunken, sondern durch vorherige Gewalteinwirkung gestorben. Offensichtlich wollte der Täter Ehrlichers Selbstmord vortäuschen. Der Tote lebte früher in der DDR. Nach der Wende kam er in den Westen und erhielt eine Anstellung in dem Werttransportunternehmen Schwendler. Ehrlicher und Rentzold lernten sich hier kennen. Hauptkommissar Kress ist zwar über Rentzolds Fluchtabsicht verwundert, er läßt aber den Mordverdächtigen, der zu keinem Geständnis bereit ist, wieder laufen. Denn inzwischen setzt Kress alle Hoffnung auf eine andere Fährte. Sie ergibt sich aus höchst interessanten Informationen über Ehrlichers Vergangenheit und die des Firmeninhabers Jens Schwendler.

