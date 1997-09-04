Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 11Folge 18vom 04.09.1997
59 Min.Folge vom 04.09.1997Ab 12

Vom Tatort, einer durch einen Wald führenden Straße, ist Hauptkommissar Kress ins Krankenhaus geeilt. Die kurz zuvor mit einem schweren Schock eingelieferte Viola Passauer schildert ihm, wie Philip Weingart zu Tode gekommen ist. Ab dem Gasthof, in dem beide übernachtet hätten, ist sie ihrem Freund, der ein Rennrad fuhr, in ihrem Pkw gefolgt. Plötzlich sei Philip mit seinem Rad verunglückt, und als sie seinen Tod feststellte, ist sie ohnmächtig geworden. Erst durch Kress erfährt Viola, was vorgefallen ist: daß ihr Freund vor ihren Augen erschossen wurde. An den letzten Wochenenden, soviel ergeben die ersten polizeilichen Ermittlungen, hat das junge Studentenpaar die Nächte in diesem Landgasthaus zugebracht. Kress versucht hrauszubekommen, was den Toten veranlaßt hat, in seiner Wanderkarte einen roten Kreis einzuzeichnen. Ein Markierungspunkt in unmittelbarer Nähe zum Tatort.

