Der Alte
Folge 20: Das ist mein Mord
Offenbar war der Mord an dem Taxifahrer Manfred Kiessling kein Raubmord, wie Hauptkommissar Leo Kress resümiert, nachdem feststeht, daß dem Getöteten weder Geld noch Papiere entwendet wurden. Einer der auf ihn abgegebenen fünf Schüsse beschädigte die Uhr am Armaturenbrett. Sie zeigt die Mordzeit: 22.20 Uhr. Wie ist es zu erklären, daß Kiessling am Steuer seines Taxis direkt vor seinem Einfamilienhaus erschossen wurde? Den Kripobeamten bietet sich im Wohnzimmer des Mordopfers ein Bild der Verwüstung. Irgend jemand hat es gründlich auf den Kopf gestellt. Als Kress den offenen Safe inspiziert, erscheint Gerda Reitmeier. Die 40jährige ist Kiesslings Geliebte. Ihrer Aussage zufolge hat sie ihren Freund unmittelbar vor dessen Tod angerufen. Sie glaubt zu wissen, daß außer ihm eine weitere Person mit im Taxi saß. Und dennoch hat dies ihr Freund bestritten. Welchen Grund könnte er dafür gehabt haben?
