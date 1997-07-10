Der Alte
Folge 16: Zwei Tote – wofür?
Ein Anblick, der die Mordkommission um Hauptkommissar Leo Kress erschaudern läßt: Vor dem ausgeraubten Tresor liegen zwei Leichen. Erschossen wurden Wolfgang Cadenbach, der Inhaber des überfallenen Juweliergeschäfts, sowie einer der Gangster. Nach dessen Komplizen wird gefahndet. Aufgrund der Tatortsituation geht die Kripo davon aus, daß die beiden Räuber dem Goldschmied im Büro aufgelauert und ihn bei seinem Eintreffen gezwungen haben, den Tresor zu öffnen. Cadenbach besaß einen Revolver, und bevor er starb, dürfte er einen der maskierten Täter erschossen haben. Eine bei ihm gefundene Fotografie sorgt nicht nur für eine Überraschung. Sie läßt zugleich den Hauptkommissar hoffen, der Aufklärung dieses Kriminalfalles ein gutes Stück nähergekommen zu sein.
Weitere Folgen in Staffel 11
