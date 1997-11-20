Der Alte
Folge 21: Große Liebe
Die Tür stand offen, berichtet ein Postbote Hauptkommissar Kress, so daß er ungehinderten Zugang in das Einfamilienhaus hatte. Im Schlafzimmer entdeckte er den Hausbesitzer - Oskar Felin, nur mit einem Pyjama bekleidet, lag erschossen auf dem Boden. Schon seit einiger Zeit bestand die Ehe von Magda und Oskar Felin nur noch auf dem Papier. Kress erfährt von der 35jährigen Witwe, daß sie von ihrem Mann geschlagen und vergewaltigt wurde. An allem, was ihn betraf, hätte sie folglich längst das Interesse verloren. So weiß sie nicht, wo er arbeitete. Auch als die Kripo in mehreren Schubläden seines Schreibtisches Bündel von Banknoten findet, verneint sie, eine Ahnung von der Herkunft des Geldes zu haben. Ist dies gelogen? Denn nachweisen kann ihr der Hauptkommissar, daß ihm Magda Felin zumindest in bezug auf die Person ihres Geliebten die Unwahrheit gesagt hat.
