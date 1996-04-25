Der Alte
Folge 4: Der Lebensretter
Daß der ermordete Herwart Ehmken ein eher verschlossener Mensch war, der sich gern abkapselte, diese Einschätzung wird von allen, die ihn näher gekannt haben, geteilt. Auch von seinem Bruder Horst, dessen ehemaliger Schulfreund Sigbert Laufen im gegenüberliegenden Haus eine Wohnung besitzt. Von dieser Wohnung aus wurde auf Ehmken geschossen. Laufen, ein Schauspieler, kann Hauptkommissar Kress jedoch nachweisen, daß er durch ein Telegramm zu seinem Agenten nach Hamburg gerufen wurde. Ein konkreter Tatverdacht besteht gegen ihn folglich nicht. Was hat es mit Frau Hausmanns Wahrnehmungen in bezug auf ihren Woh- nungsnachbarn Herwart Ehmken auf sich? Kress erfährt von ihr, daß sie in letzter Zeit einen etwa zwölfjährigen Jungen häufig in Begleitung Ehmkens gesehen habe. Aber welchen Zusammenhang könnte es zwischen den Besuchen dieses Kindes und Ehmkens Tod geben? Offenbar ist der Junge doch eine Schlüsselfigur, denn Hauptkommissar Kress setzt alles daran, ihn ausfindig zu machen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick