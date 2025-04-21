Der Alte
Folge 13: Der sanfte Tod
Herr und Frau Heinzen sind irritiert. Über ihnen läuft seit Stunden die gleiche Beatle-Platte. Die herbeigerufene Polizei öffnet die Wohnung des alleinstehenden Bankangestellten Rainer Bertram und findet den 24-jährigen tot auf dem Bett liegend. Neben ihm ein leeres Tablettenröhrchen und eine leere Weinbrandflasche. Der gutaussehende und etwas auffällig gekleidete Jens Gilbert, ein Freund von Rainer, der offensichtlich einen Schlüssel zur Wohnung des Toten besaß, hat kurz vor der Entdeckung der Leiche die Wohnung verlassen. Per Telefon informiert er Erich Wehrmann, den Bruder von Rainers Freundin Barbara über den "Selbstmord". Offenbar lebte der Tote in einem ungewöhnlichen Dreiecksverhältnis zwischen Mann und Frau.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick