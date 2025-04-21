Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Der sanfte Tod

KultKrimiStaffel 6Folge 13
Der sanfte Tod

Der sanfte TodJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 13: Der sanfte Tod

60 Min.Ab 12

Herr und Frau Heinzen sind irritiert. Über ihnen läuft seit Stunden die gleiche Beatle-Platte. Die herbeigerufene Polizei öffnet die Wohnung des alleinstehenden Bankangestellten Rainer Bertram und findet den 24-jährigen tot auf dem Bett liegend. Neben ihm ein leeres Tablettenröhrchen und eine leere Weinbrandflasche. Der gutaussehende und etwas auffällig gekleidete Jens Gilbert, ein Freund von Rainer, der offensichtlich einen Schlüssel zur Wohnung des Toten besaß, hat kurz vor der Entdeckung der Leiche die Wohnung verlassen. Per Telefon informiert er Erich Wehrmann, den Bruder von Rainers Freundin Barbara über den "Selbstmord". Offenbar lebte der Tote in einem ungewöhnlichen Dreiecksverhältnis zwischen Mann und Frau.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen