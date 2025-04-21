Der Alte
Folge 9: Falsch verbunden
Uwe Scholz, der depressiv gewordene Ehemann von Effi, hat keinen Antrieb, mit zu der großen Party eines Kaufhauskettenbesitzers zu gehen. Während Effi, ihre Brüder Daniel und Christian, sowie deren Mutter Bertha Grevenau dort feiern, scheint Uwe zu Hause Selbstmord zu begehen. Vor seiner Tat versucht er noch, die Telefonseelsorge zu erreichen und landet mit seinem Anruf versehentlich bei der Arzthelferin Brigitte Oswald. Brigitte versucht vergeblich, den lebensmüden Uwe Scholz von seiner Tat abzubringen. Als sie durch die Leitung einen Schuß hört,legt sie den Hörer nicht auf, um über die Vermittlungszentrale der Post den Ort des Geschehens ausfindig machen zu lassen.
