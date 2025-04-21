Der Alte
Folge 3: Der Mord auf Zimmer 49
59 Min.Ab 12
Simon Kröger, der mit dem Zug nach München kam, empfängt an der Rezep- tion seines Hotels einen Brief mit zwei Hundertmarkscheinen und einer Mittei-lung, die ihn offensichtlich erleichtert. Er fährt mit dem Fahrstuhl in die oberste Etage, in der sein vorbestelltes Zimmer liegt. Obwohl die Nacht bereits her- eingebrochen ist, bringt das Zimmermädchen Verena gerade erst die Handtü- cher. Die bereits seit neun Jahren zum Hotel Casa gehörende Verena scheint sich um das Wohl des einsamen Gastes zu sorgen und läßt ihm gleich heißes Wasser in die Badewanne ein, nicht ohne die durch ihren knappen Rock ent- hüllten Reize spielen zu lassen.
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises