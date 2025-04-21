Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Tod vor Schalterschluß

KultKrimiStaffel 6Folge 15
Tod vor Schalterschluß

Tod vor SchalterschlußJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 15: Tod vor Schalterschluß

59 Min.Ab 12

Bei dem Banküberfall eines seit längerem gesuchten Täters - der nach immer der gleichen Masche und ohne Blutvergießen vorging - wird eine unbeteiligte Frau getötet. Offenbar ist der vermummte Unbekannte durch herabfallendes Geld nervös geworden und hat blind um sich geschossen. Marlies Mender wollte kurz vor Schalterschluß noch 8.000,-- DM abheben und am folgenden Tag mit ihrer Freundin Gitta Graf nach Madeira reisen. 18 Jahre Ehe hatten die Beziehung der vermögenden Marlies zu dem Verleger Horst Mender abkühlen lassen, so daß sie erstmals auch ohne ihre Tochter Ini wegwollte. Als bei einem weiteren Banküberfall der Serientäter Erwin Haubrich selbst erschossen wird, erscheinen die Schüsse auf Marlies Mender in einem neuen Licht.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen