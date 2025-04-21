Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

Mörderisches Inserat

Staffel 8Folge 10
Mörderisches Inserat

Mörderisches InseratJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 10: Mörderisches Inserat

58 Min.Ab 12

Manfred Triberg, Mitarbeiter in einem Autosalon, ist mit Karin Wulff, der Schwägerin des Besitzers, liiert. Dem neuen Glück steht nur Tribergs Ehefrau Elvira im Weg. Eines Tages wird Triberg in der Wohnung eines Archäologie-Professors tot aufgefunden. Die 130.000 Mark, die er für den Autokauf bei sich hatte, sind verschwunden.

