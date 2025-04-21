Tod eines BeerdigungsunternehmersJetzt kostenlos streamen
Der Alte
Folge 5: Tod eines Beerdigungsunternehmers
59 Min.Ab 12
Der Besitzer eines Bestattungsunternehmens Fritz Schneewald wird eines Tages erschossen in seinem Büro aufgefunden. Zunächst deutet alles auf Selbstmord hin, doch Leo Kress findet bald Motive für einen Mord bei zwei Angestellten Schneemanns, seiner Frau und dem Sohn seiner ersten, verstorbenen Frau.
Der Alte
