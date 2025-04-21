Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 8Folge 18vom 21.04.2025
59 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

Nachdem der Taxifahrer Walter Fahn aus dem Gefängnis entlassen wird, erfährt er, daß sein Geschäft pleite gegangen ist. Wütend verlangt er von Geschäftspartner Gaup eine Abfindung und wird kurz darauf tot aufgefunden.

