Der Alte
Folge 18: Kälter als der Tod
59 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12
Nachdem der Taxifahrer Walter Fahn aus dem Gefängnis entlassen wird, erfährt er, daß sein Geschäft pleite gegangen ist. Wütend verlangt er von Geschäftspartner Gaup eine Abfindung und wird kurz darauf tot aufgefunden.
Der Alte
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises