Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Der verlorene Sieg

KultKrimiStaffel 8Folge 19vom 21.04.2025
Der verlorene Sieg

Der verlorene SiegJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 19: Der verlorene Sieg

59 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

Vor fünf Jahren ist Friedhelm Maus wegen Vergewaltigung und Tötung einer Frau verurteilt worden. In einem aufsehenerregenden Wiederaufnahmeverfahren hat Anwalt Martin Bertold erreicht, daß sein Mandant für unschuldig erklärt wurde. Die beiden genießen ihren Triumph vor den Presse- und Rundfunkleuten. Am nächsten Tag wird im Park die Leiche einer Krankengymnastin gefunden. Hauptkommissar Leo Kress stellt schon bald fest: Der Tathergang weist auffällige Parallelen zu dem "Fall Maus" auf!

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen