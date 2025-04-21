Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 8Folge 14
Folge 14: Liebe und Tod

59 Min.Ab 12

In einer abgeschiedenen Waldhütte wird ein Liebespaar tot aufgefunden, die halbleeren Gläser Wein, die das Gift Zyankali enthalten, stehen noch auf dem Tisch. Das gemeinsame Glück von Peter Wenzlaff und Babette Krieger war nicht ungetrübt, wie Hauptkommissar Kress bei seinen Ermittlungen schnell herausfindet. War es Selbstmord aus Verzweiflung oder war es Mord?

