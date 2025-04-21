Der Alte
Folge 2: Die Braut ohne Gedächtnis
60 Min.Ab 12
Auf einem Parkplatz an der Autobahn München - Salzburg wird in einem Kühlwagen die Leiche eines jungen Mannes und eine stark unterkühlte Frau im Hochzeitskleid entdeckt, die ihr Gedächtnis verloren hat. Als kurze Zeit später ein Unbekannter versucht, das Mädchen zu ermorden und man zudem einige Waffen im Kühlraum findet, ahnt Leo Kress, daß er es hier mit einer gefährlichen Bande zu tun hat.
