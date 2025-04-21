Der Alte
Folge 4: Ende mit Schrecken
59 Min.Ab 12
Der Steueranwalt Peter Durak verdächtigt seine Frau, ihn zu betrügen. Er beauftragt den Privatdetektiv Uwe Wissmuth mit Nachforschungen. Durak weiß nicht, dass der Detektiv zugleich auch der Liebhaber seiner Frau ist. Eines Nachts wird Uwe Wissmuth erschossen.
Der Alte
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises