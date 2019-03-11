Der Bulle und das Biest
Folge 10: Das Duell
47 Min.Folge vom 11.03.2019Ab 12
Glück im Unglück? Nachdem seine Kollegin Caro Belzig bei einem Einsatz angeschossen wurde, ist Kommissar Elias Decker auf sich selber gestellt. Als er nach einer langen Nacht im Krankenhaus zurück in seine Wohnung und vor allem zu Rocky möchte, trifft ihn der Schlag: es brennt und Rocky ist weg! Zusammen mit seiner Vermieterin Dr. Sarah Werneburg sucht er nun ausgerechnet bei seiner Mutter Angela Decker ein Dach über dem Kopf.
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bantry Bay Productions GmbH