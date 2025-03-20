Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Bulle und das Biest

Jenseits von Eden

SAT.1Staffel 1Folge 4
Jenseits von Eden

Jenseits von EdenJetzt kostenlos streamen

Der Bulle und das Biest

Folge 4: Jenseits von Eden

43 Min.Ab 12

Mit Vollgas an die Wand! Elias, Rocky und Caro suchen den Mörder des Besitzers eines Gebrauchtwagenhandels. Die Ermittlungen bringen sie auf die Fährte diverser illegaler Geschäfte, doch die Spur verläuft sich ... Auch in Deckers Liebesleben läuft es nicht rund, denn seine Nachbarin Sarah hat einen Neuen: Frank. Das gefällt auch Bullmastiff Rocky gar nicht, der zusammen mit Decker versucht, alles gegen den neuen Lover zu unternehmen.

Der Bulle und das Biest
SAT.1
Der Bulle und das Biest

Der Bulle und das Biest

