Der Bulle und das Biest

SAT.1Staffel 1Folge 2
Folge 2: Das Chamäleon

45 Min.Ab 12

Bis dass der Tod uns scheidet ... Ein neuer Fall für das Dreamteam Kommissar Elias Decker, Kollegin Caro Belzig und Bullmastiff Rocky. Eine Braut überlebt ihren Junggesellinnenabschied nicht. Sie wird am Morgen der Hochzeit tot aufgefunden - erschlagen von einem Schaufelbagger. Elias, Caro und Rocky ermitteln in einem Luxushotel inmitten der feinen Hochzeitsgesellschaft zwischen Filmriss und Geldgier ...

