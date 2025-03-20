Der Bulle und das Biest
Folge 2: Das Chamäleon
45 Min.Ab 12
Bis dass der Tod uns scheidet ... Ein neuer Fall für das Dreamteam Kommissar Elias Decker, Kollegin Caro Belzig und Bullmastiff Rocky. Eine Braut überlebt ihren Junggesellinnenabschied nicht. Sie wird am Morgen der Hochzeit tot aufgefunden - erschlagen von einem Schaufelbagger. Elias, Caro und Rocky ermitteln in einem Luxushotel inmitten der feinen Hochzeitsgesellschaft zwischen Filmriss und Geldgier ...
Der Bulle und das Biest
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bantry Bay Productions GmbH