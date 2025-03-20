Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 6
Folge 6: Tödliches Geheimnis

46 Min.Ab 12

Wie der Vater, so die Tochter ... Eine Betriebsfeier endet für den frisch zurückgetretenen Fleischerei-Chef Dirk Hammerbach tödlich in einem Fleischwolf. Der Erbe, Sohn Timo, die Wunsch-Nachfolgerin der Belegschaft, Meike Gerlach oder der Aktivist Ian Anderson - Kommissar Elias Decker, Kommissarin Caro Belzig und ihr vierbeiniger Partner Rocky kommen bei ihren Ermittlungen höchst verzwickten, familiären Geheimnissen auf die Spur.

SAT.1
