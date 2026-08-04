Gute Geister für das HexenhausJetzt kostenlos streamen
Der Farmhaus-Retter
Folge vom 04.08.2026: Gute Geister für das Hexenhaus
44 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6
Nach einem schweren Rohrbruch kehren Jon und Kristina zum historischen John-Proctor-Haus zurück, dessen Erdgeschoss erheblich beschädigt wurde. Bevor die eigentliche Renovierung beginnen kann, müssen zunächst Feuchtigkeit und Schimmel beseitigt werden. Anschließend verbinden die beiden moderne Gestaltungsideen mit den geschichtsträchtigen Details des Hauses, um dessen besonderen Charakter zu bewahren und gleichzeitig neuen Wohnkomfort zu schaffen.
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.