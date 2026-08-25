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Der Farmhaus-Retter

Das Haus des Leuchtturmwärters

HGTVFolge vom 25.08.2026
Das Haus des Leuchtturmwärters

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Der Farmhaus-Retter

Folge vom 25.08.2026: Das Haus des Leuchtturmwärters

44 Min.Folge vom 25.08.2026

Jon und Kristina restaurieren einen historischen Leuchtturm auf einer Insel vor der Küste von Salem in Massachusetts. Mit begrenztem Budget und der Unterstützung freiwilliger Helfer:innen arbeiten sie gegen die Zeit, bevor die Insel wegen des Wetters für die Saison geschlossen wird.

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