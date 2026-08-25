Das Haus des LeuchtturmwärtersJetzt kostenlos streamen
Der Farmhaus-Retter
Folge vom 25.08.2026: Das Haus des Leuchtturmwärters
44 Min.Folge vom 25.08.2026
Jon und Kristina restaurieren einen historischen Leuchtturm auf einer Insel vor der Küste von Salem in Massachusetts. Mit begrenztem Budget und der Unterstützung freiwilliger Helfer:innen arbeiten sie gegen die Zeit, bevor die Insel wegen des Wetters für die Saison geschlossen wird.
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.