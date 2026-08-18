Der Farmhaus-Retter
Folge vom 18.08.2026: Neue Scheune, neues Glück
44 Min.Folge vom 18.08.2026
Jon und Kristina renovieren ein Farmhaus aus dem 19. Jahrhundert für eine Familie mit außergewöhnlichem Geschmack. Hinter den alten Wänden kommen dabei einige überraschende Entdeckungen zum Vorschein. Außerdem entsteht eine neue Scheune, die unter anderem Platz für ein Luftakrobatik- und Yoga-Studio bietet.
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.