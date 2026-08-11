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Der Farmhaus-Retter

Familienhaus mit Esel

HGTVFolge vom 11.08.2026
Familienhaus mit Esel

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Der Farmhaus-Retter

Folge vom 11.08.2026: Familienhaus mit Esel

44 Min.Folge vom 11.08.2026

Jon und Kristina widmen sich einem ihrer ältesten Projekte und renovieren ein Haus aus dem 18. Jahrhundert. Dabei stoßen sie nicht nur auf zahlreiche bauliche Herausforderungen, sondern auch auf spannende historische Spuren und alte Überlieferungen. Mit einem neuen Grundriss und durchdachten Lösungen verwandeln sie das traditionsreiche Gebäude in ein funktionales Zuhause für eine junge Familie.

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