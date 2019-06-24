Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 24.06.2019: Krisenstimmung
44 Min.Folge vom 24.06.2019Ab 12
Um die geforderten Grenzwerte einzuhalten, welche die neue europäische Abgasnorm vorschreibt, müsste der amerikanische Hersteller General Motors bei seinen Autos einen Partikelfilter einbauen. Der Aufwand rechnet sich für den US-Konzern nicht. Deshalb bekommen Karl Geiger und sein Team zukünftig nur noch Restposten geliefert. Dadurch wird sich das Geschäft in der Münchner Edelschmiede drastisch verändern. Ein zweites Standbein soll die drohenden Einbußen auffangen. Der Kfz-Profi steigt als offizieller Indian-Händler in das Motorrad-Business ein.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.