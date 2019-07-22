Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 22.07.2019: Die Rekordjagd
45 Min.Folge vom 22.07.2019Ab 12
Wer hat die Nase beim Drag Race auf dem Flugplatz in Mühldorf vorn? Und wer erreicht im Morgengrauen auf der Autobahn die maximale Höchstgeschwindigkeit? Karl Geiger hat sich in den Kopf gesetzt, den schnellsten Geländewagen der Welt zu bauen. In dieser Folge tritt das Team mit einem aufgemotzten Trackhawk Jeep gegen den Lamborghini Urus an. Reichen 859 Pferdestärken aus, um den Super-SUV bei der Rekordjagd zu schlagen? In Stuttgart wartet anschließend die nächste Herausforderung. Dort wollen die Kfz-Freaks einen spektakulären Messestand aufbauen.
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.