Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 29.07.2019: Jaquelines Reifeprüfung
45 Min.Folge vom 29.07.2019Ab 12
Karl Geiger hat sich vom Mechaniker zum erfolgreichen Business-Profi hochgearbeitet. Der Kfz-Experte ist international bestens vernetzt. Und seine Tochter macht im Autohaus in München ebenfalls einen guten Job. Mit ihren Verkaufszahlen stellt Jaqueline so manchen Kollegen in den Schatten. Das Geschäft in Deutschland hat sie also schon voll im Griff. Aber jetzt ist es an der Zeit für den nächsten Schritt. Während das Team daheim an einer Corvette Z06 schraubt, weiht Karl die nächste Generation in den USA in die Geheimnisse des Oldtimer-Kaufs ein.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.