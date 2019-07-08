Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 08.07.2019: Shopping in Peterslahr
44 Min.Folge vom 08.07.2019Ab 12
Karl Geiger startet eine Shopping-Tour quer durch Deutschland. Der US-Car-Experte soll für einen Kunden einen Hummer H1 und einen Pick-up ausfindig machen. Darüber hinaus sucht der frisch gebackene Indian-Händler nach einem standesgemäßen Vehikel, mit dem er seine Motorräder transportieren kann. Erste Anlaufstation ist ein Oldtimer-Händler. In den riesigen Hallen mit mehr als 350 Fahrzeugen wird Karls Jagdinstinkt geweckt. Und amerikanische Geländewagen findet auf dem Firmengelände von „Morlock Motors“ - bei Michael Manousakis und den „Steel Buddies“?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.