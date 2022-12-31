Der Germinator
Folge vom 31.12.2022: Episode 1
45 Min.Folge vom 31.12.2022Ab 12
Manfred Gilow wird für seine Polizeiarbeit in Texas mit einem Award ausgezeichnet. Bei der Veranstaltung soll der „Germinator“ eine Rede halten. Doch vor der Verleihung, bei der das komplette Police Department anwesend sein wird, hält ein bewaffneter Straftäter die Gesetzeshüter in Atem. Der Mann ist in einem weißen Van unterwegs und vermutlich betrunken. Officer Eric Tuma und seine Kollegen stoppen den Wagen auf einer Ranch. Bei seiner Verhaftung reagiert der Verdächtige sehr aggressiv. In seinem Auto finden die Deputies eine Art Scharfschützengewehr.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.