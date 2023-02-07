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Der Germinator

Episode 2

DMAXFolge vom 07.02.2023
Episode 2

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Der Germinator

Folge vom 07.02.2023: Episode 2

45 Min.Folge vom 07.02.2023Ab 12

Manfred Gilow überprüft alle ausgestellten Strafzettel auf Formfehler. Wenn alles seine Richtigkeit hat, bringt er sie ins Rathaus zur Bußgeldstelle. So kommt in Hawkins jeden Monat eine stattliche Summe Geld zusammen. Ein bisschen Verwaltungsarbeit und einige Verkehrsdelikte: Es hätte ein ganz normaler Tag werden können in der texanischen Kleinstadt. Aber es kommt ganz anders. Als sich Officer Adam Newell für seine Schicht bereit macht, ahnt er noch nicht, dass sich ein Polizeieinsatz auf dem Highway zu einem folgenschweren Albtraum entwickeln wird.

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