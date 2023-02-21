Der Germinator
Folge vom 21.02.2023: Episode 4
45 Min.Folge vom 21.02.2023Ab 12
Manfred Gilow und seine Frau Janet genießen in Florida ihren wohlverdienten Urlaub. Dort hat sich der Chief of Police einen Rückzugsort geschaffen, an dem er sich vom stressigen Polizeialltag erholt. An den freien Tagen steht auch das eine oder andere Bauprojekt auf der Agenda. Manfreds Team hält unterdessen in Hawkins die Stellung. Officer Eric Tuma wird in der texanischen Kleinstadt zu einer Tankstelle gerufen. Dort wurde ein junger Mann bei einer Schießerei von mehreren Kugeln getroffen. Das Opfer hat bei der Attacke lebensgefährliche Verletzungen erlitten.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.