Der Germinator
Folge vom 14.03.2023: Episode 7
44 Min.Folge vom 14.03.2023Ab 12
Hawkins hat eine neue Bürgermeisterin. Manfred Gilow ist mit der Dame befreundet, aber jetzt sieht sie in ihm möglicherweise einen Konkurrenten. Obendrein will seine neue Chefin in der texanischen Kleinstadt einiges verändern. Das betrifft auch die Arbeit des Polizeichefs. Das Verhältnis zwischen beiden Parteien ist angespannt. Der Stress raubt dem Chief of Police den Schlaf. In dieser Folge geht der Gesetzeshüter außerdem einem Tipp nach, den er aus dem Gefängnis bekommen hat. Drogensüchtige haben in Hawkins ein leer stehendes Haus in Beschlag genommen.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.