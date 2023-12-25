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Der Germinator

Episode 1

DMAXFolge vom 25.12.2023
Episode 1

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Der Germinator

Folge vom 25.12.2023: Episode 1

45 Min.Folge vom 25.12.2023Ab 12

Einmal Cop, immer Cop! Ein Jahr nach seiner Kündigung als Chief of Police in Texas und seinem „Einsatz in Florida“ als Katastrophenhelfer startet der deutsche Auswanderer Manfred Gilow eine Rundreise quer durch die USA. Auf seinem Roadtrip will der „Germinator“ das Polizeiwesen in den verschiedenen Bundesstaaten kennenlernen. In der ersten Folge verschlägt es den gebürtigen Berliner nach New Mexico. In dem kleinen Ort Estancia unterstützt er als „Field Trainings Officer“ das örtliche Police Department bei der Ausbildung eines jungen Gesetzeshüters.

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