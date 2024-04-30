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Der Germinator

Episode 7

DMAXFolge vom 30.04.2024
Episode 7

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Der Germinator

Folge vom 30.04.2024: Episode 7

43 Min.Folge vom 30.04.2024Ab 12

Zwei Teenager wurden in einem Auto in New Mexico ohne Führerschein und Nummernschild erwischt. Da die beiden Jungen minderjährig waren, wurden sie nicht festgenommen, sondern den Erziehungsberechtigten übergeben. Erst später entdecken die amerikanischen Polizisten bei der Durchsuchung des Fahrzeugs im Wagen eine Waffe, Geld und mehrere Beutel mit Fentanylpillen. Doch jetzt sind ihnen wegen eines Verfahrensfehlers die Hände gebunden. Sie können die Sache nicht weiter strafrechtlich verfolgen. Es wird kein Haft- oder Durchsuchungsbefehl ausgestellt.

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